15:34, 6 апреля 2026

Ключевой российский порт возобновил отгрузку нефти после атаки дронов

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В российском порту Усть-Луга на Балтийском море, одном из ключевых для морского экспорта нефти, возобновилась отгрузка сырья после того, как объект пришлось ремонтировать из-за серий атак беспилотников. Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов пишет Bloomberg.

Судно Jewel начало принимать партию нефти в субботу, и по состоянию на утро понедельника может отправляться. Пункт назначения танкера пока не выставлен.

Ранее из-за налета дронов погрузка в Усть-Луге прекращалась. При этом последние спутниковые снимки показали, что сама инфраструктура по перекачке нефти не пострадала.

В материале отмечается, что возобновление отгрузки нефти из порта может смягчить давление на мировые рынки. В то же время ситуация может сохраниться на текущем уровне, если атака беспилотников на Новороссийск приведет к приостановке поставок российского сырья через Черное море.

В конце марта сообщалось, что экспорт российской нефти из балтийских портов в Приморске и Усть-Луге упал до минимума с начала боевых действий на Украине. Такая ситуация мешает России получать дополнительный доход на фоне взлетевших из-за боевых действий в Иране мировых цен на нефть.

