Отгрузки российской нефти из портов Балтики упали до минимума

Bloomberg: Отгрузки нефти из Усть-Луги и Приморска упали до минимума за 4 года

Экспорт российской нефти из балтийских портов в Приморске и Усть-Луге упал до минимума с начала боевых действий на Украине. Об этом со ссылкой на данные сервисов по отслеживанию судов сообщает Bloomberg.

Так, из первого порта в неделю, закончившуюся 29 марта, вышли четыре танкера, а из второго — два, против десяти и восьми неделей ранее.

В результате совокупные поставки российской нефти упали на 43 процента, до 2,32 миллиона баррелей в сутки. Средние поставки за четыре недели потеряли 280 тысяч баррелей в сутки, опустившись до 3,31 миллиона.

По оценкам агентства, такая ситуация привела к недополучению почти миллиарда долларов нефтяной выручки, которая могла бы возникнуть в связи с ростом мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Падение отгрузок связано с ударами беспилотников по российским портам, что приводит к возгораниям и повреждениям инфраструктуры. Во вторник, 31 марта, дроны вновь атаковали порт в Усть-Луге.

Ранее агентство Reuters указывало, что атаки привели к нарушению работы порядка 40 процентов мощностей по экспорту нефти из России. Провал стал самым серьезным нарушением поставок в современной истории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что страна защищает свою критическую инфраструктуру, однако не всегда возможно гарантировать 100-процентную безопасность объектов.