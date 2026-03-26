Названы потери России в экспорте нефти от действий Украины

Reuters: Россия лишилась 40 процентов мощностей по экспорту нефти из-за Украины

Работа порядка 40 процентов мощностей по экспорту нефти из России приостановлена в связи с действиями Украины, что стало самым серьезным нарушением поставок в современной истории страны. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет Reuters.

По оценкам экспертов, такой результат достигнут с помощью недавних ударов по нефтеналивным портам, прекращения поставок по нефтепроводу «Дружба», а также захвата части танкеров европейскими союзниками Украины.

Как отмечается в материале, перебои с поставками происходят в тот момент, когда мировые цены на нефть взлетели, что могло бы принести Москве существенный доход.

Однако в марте Украина нанесла удары по портам в Новороссийске (Черное море) и Усть-Луге и Приморске (Балтийское море), что привело к пожарам и затруднило экспорт. В Киеве указывают, что хотят сократить нефтегазовые доходы Москвы и повлиять на возможность продолжения боевых действий.

Экспорт нефти из Мурманска, который еще не подвергался атакам, нарушен остановкой танкеров европейскими странами. Поскольку навигация по Северному морскому пути еще не началась, то судам приходится идти в западном направлении. Стабильно поставки российской нефти идут только через трубопроводы и порты на Дальнем Востоке.

В воскресенье, 22 марта, под удар дронов попал порт Приморска, а в среду, 25-го числа, был атакован порт в Усть-Луге. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтверждал пожары на объектах.