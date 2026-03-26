Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:45, 26 марта 2026

Названы потери России в экспорте нефти от действий Украины

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Работа порядка 40 процентов мощностей по экспорту нефти из России приостановлена в связи с действиями Украины, что стало самым серьезным нарушением поставок в современной истории страны. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет Reuters.

По оценкам экспертов, такой результат достигнут с помощью недавних ударов по нефтеналивным портам, прекращения поставок по нефтепроводу «Дружба», а также захвата части танкеров европейскими союзниками Украины.

Как отмечается в материале, перебои с поставками происходят в тот момент, когда мировые цены на нефть взлетели, что могло бы принести Москве существенный доход.

Однако в марте Украина нанесла удары по портам в Новороссийске (Черное море) и Усть-Луге и Приморске (Балтийское море), что привело к пожарам и затруднило экспорт. В Киеве указывают, что хотят сократить нефтегазовые доходы Москвы и повлиять на возможность продолжения боевых действий.

Экспорт нефти из Мурманска, который еще не подвергался атакам, нарушен остановкой танкеров европейскими странами. Поскольку навигация по Северному морскому пути еще не началась, то судам приходится идти в западном направлении. Стабильно поставки российской нефти идут только через трубопроводы и порты на Дальнем Востоке.

В воскресенье, 22 марта, под удар дронов попал порт Приморска, а в среду, 25-го числа, был атакован порт в Усть-Луге. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтверждал пожары на объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok