Аналитик назвал важнейший вопрос экспорта российской нефти

Аналитик Юшков назвал важнейшим вопрос производительности нефтяных терминалов РФ

Для России важнейшим вопросом является то, сколько она теперь может физически экспортировать нефть через терминалы даже в отсутствие обстрелов, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности экономист Игорь Юшков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что морской экспорт российской нефти из балтийских портов Усть-Луга и Приморск в неделю с 30 марта по 5 апреля упал на 33,2 процента, до 115 тысяч тонн в сутки. Такой результат стал минимальным с начала 2025 года.

По словам Юшкова, необходимо понять, насколько повреждены экспортные российские терминалы и есть ли возможность погрузки на танкеры в условиях отсутствия обстрелов. Он отметил, что пока ответов на эти вопросы нет, тем более атаки на порты происходят ежедневно, в результате чего погрузка временно приостанавливается.

«Вот это принципиально важный вопрос для России, потому что действительно мы видим, что целенаправленно обстреливаются экспортные терминалы во всем западном направлении — это и порты Балтики, и Новороссийск. Делается это, чтобы Россия не могла вывезти нефть. Потому что если Россия не сможет вывести объемы, то придется останавливать добычу», — объяснил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что пока все-таки рано говорить о том, насколько просел экспорт. Судя по тому, что даже западные СМИ публикуют, что буквально через день после обстрелов погрузка возобновляется, можно говорить о том, что возможность экспортировать сохраняется, отметил он. Однако остается большим вопросом, в каком объеме экспортируется и какие конкретно продукты, добавил Юшков.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что средняя недельная стоимость российского морского экспорта нефти за последние четыре недели (показатель считается менее волатильным, чем выручка за семь дней), составила 2,02 миллиарда долларов. Такой результат стал максимальным с июня 2022 года, однако если бы не удары по портам, он мог бы оказаться еще выше.