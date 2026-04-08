16:35, 8 апреля 2026

Выручка России от продажи нефти взлетела до максимума

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По состоянию на 5 апреля средняя недельная стоимость нефти, которую экспортировали по морю российские компании за последние четыре недели (показатель считается менее волатильным, чем взятый отдельно доход за неделю), составила 2,02 миллиарда долларов. Такие подсчеты приводит Bloomberg.

Результат стал максимальным почти за четыре года — с июня 2022-го. Неделей ранее средний семидневный доход за 28 дней составлял 1,79 миллиарда долларов.

К такому росту привело значительное подорожание российского сырья. По данным агентства Argus, стоимость сорта Urals с поставкой из Балтийского моря выросла на 12,5 доллара за баррель, до 85,73 доллара, а с поставкой из Черного моря — до 84,07 доллара. Цена на нефть ESPO, поставляемую из портов Дальнего Востока, достигла 92,11 доллара за баррель.

Как отмечает агентство, доход Москвы мог бы оказаться гораздо выше, если бы не удары украинских беспилотников по нефтеналивным портам Балтийского и Черного морей, которые существенно сокращают экспортный потенциал. В частности, поставки нефти из порта Усть-Луга в Балтийском море после многочисленных атак приостановлены уже неделю, хотя в находящемся по другую сторону Финского залива Приморске отгрузка возобновилась.

Тем не менее Россия быстро распродает нефть, которая ранее хранилась на танкерах в море из-за отсутствия покупателей. Объем таких запасов упал с 140 миллионов баррелей до 105 миллионов.

Объявленное во вторник двухнедельное перемирие в противостоянии Ирана с США и Израилем уже привело к обрушению нефтяных котировок. Если стороны сумеют удерживать режим прекращения огня, а проход судов через Ормузский пролив будет восстановлен в полной мере, то доходы Москвы от продажи нефти снова пойдут на спад.

По итогам марта нефтегазовые доходы федерального бюджета России упали на 42 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 617 миллиардов рублей. Текущий рост доходов экспортеров отразится уже в апрельской статистике.

