Первое судно прошло через Ормузский пролив после начала перемирия

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:05, 8 апреля 2026Мир

IRIB: Первый корабль прошел через Ормузский пролив после начала перемирия
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото. Фото: Stringer / Reuters

Первый корабль прошел через Ормузский пролив после объявления перемирия между Ираном, США и Израилем. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«В условиях, когда военно-морские силы Ирана предупредили, что корабли могут проходить через Ормузский пролив только с разрешения Ирана, первый корабль после перемирия прошел через Ормузский пролив», — отмечается в публикации.

При этом в материале не уточняется, какому государству или компании принадлежит судно.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран может частично открыть Ормузский пролив 9 или 10 апреля перед переговорами с представителями США в Исламабаде. Неназванный иранский чиновник указал, что в случае открытия морского пути координация с военными Исламской Республики будет обязательной для всех судов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке сделал России предложение. Что ответили в Москве?

    Названы стремительно разрушающие пломбы продукты

    Раскрыта глобальная опасность засухи для здоровья людей

    Пентагон сделал заявление о возможной смене власти в Иране

    Шеф Пентагона пригрозил Ирану силовым изъятием урана

    Бывшую возлюбленную российского миллиардера заподозрили в помолвке с молодым избранником

    Телеведущего госпитализировали после жуткого ДТП

    Таксист из Мурманской области стал звездой соцсетей после одной поездки

    Депутаты призвали проверить цены на авиабилеты в России

    Казахстан начнет расследование падений БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok