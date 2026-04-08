Первое судно прошло через Ормузский пролив после начала перемирия

Первый корабль прошел через Ормузский пролив после объявления перемирия между Ираном, США и Израилем. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«В условиях, когда военно-морские силы Ирана предупредили, что корабли могут проходить через Ормузский пролив только с разрешения Ирана, первый корабль после перемирия прошел через Ормузский пролив», — отмечается в публикации.

При этом в материале не уточняется, какому государству или компании принадлежит судно.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран может частично открыть Ормузский пролив 9 или 10 апреля перед переговорами с представителями США в Исламабаде. Неназванный иранский чиновник указал, что в случае открытия морского пути координация с военными Исламской Республики будет обязательной для всех судов.

