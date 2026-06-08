Популярные препараты связали с замедлением старения организма

Med: Лекарства от гриппа замедляют снижение когнитивных функций и преждевременное старение

Ученые из Северо-Западного университета выяснили, что лекарства от гриппа могут замедлять снижение когнитивных функций и преждевременное старение у людей с хронической вирусной инфекцией, включая ВИЧ. Результаты их работы опубликованы в Med.

Команда проанализировала кровь более 100 пациентов с ВИЧ и обнаружила, что разрушение защитных сахаров в организме — гликанов — связано с воспалением и ухудшением памяти. Эти молекулы обычно помогают сдерживать хроническое воспаление, которое ускоряет биологическое старение.

В экспериментах на клетках и мышах ученые показали, что противогриппозные препараты (включая Тамифлю) сохраняют эти сахара, снижают воспаление и защищают когнитивные функции. Лекарства работают иначе, чем при обычном гриппе: они блокируют ферменты, разрушающие гликаны, а не вирусный белок.

Эффект был особенно заметен у женщин, у которых разрушение гликанов ускоряется в близкий к менопаузе период. Следующий шаг исследователей — оптимизировать дозировку и проверить, можно ли использовать эти препараты для предотвращения когнитивного снижения у людей с ВИЧ, а также с возрастными болезнями мозга.

Ранее ученые выяснили, что препарат мебендазол замедляет рост опухолей головного мозга.