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11:01, 8 июня 2026Мир

В Тель-Авиве прогремели взрывы

РИА Новости: В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В Тель-Авиве прогремело несколько взрывов после того, как Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Перед этим в городе и центральной части Израиля сработала воздушная тревога из-за ракетной атаки со стороны Ирана. Взрывы, предположительно, связаны с работой системы противоздушной обороны (ПВО). Данные о падениях ракет и пострадавших пока не поступали», — передает агентство.

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на израильские авиабазы Неватим и Тель-Ноф в ответ на удары по территории Ирана.

Ранее Израиль нанес ответные удары по Ирану, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп оказался не в восторге от этих планов. Он заявил, что свяжется с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и попросит его отказаться от мести.

7 июня КСИР нанес удары по территории Израиля. Это стало первой атакой с момента вступления в силу режима перемирия в апреле.

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