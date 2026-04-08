15:10, 8 апреля 2026Мир

Названы сроки частичного открытия Ираном Ормузского пролива

Reuters: Иран может частично открыть Ормузский пролив 9 или 10 апреля
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Иран может частично открыть Ормузский пролив 9 или 10 апреля перед переговорами с представителями США в Исламабаде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, участвующего в переговорах.

«Если будет достигнуто понимание относительно рамок переговоров, пролив может быть открыт "ограниченно, под контролем Ирана"», — заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что координация с иранскими военными будет обязательной для всех судов.

«Перемирие все еще является хрупким, и мы предпочитаем прочный мир, но Иран не боится вернуться к войне, если США захотят пойти тем же путем», — предупредил неназванный иранский чиновник.

Ранее бывший офицер армии США Дэвид Пайн назвал стратегическим поражением Соединенных Штатов передачу контроля над Ормузским проливом Ирану. По его мнению, Вашингтон согласился на требования Тегерана, чтобы предотвратить более серьезное военное поражение и еще более масштабный политический и экономический ущерб.

