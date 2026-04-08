14:27, 8 апреля 2026

В США сочли стратегическим поражением одну уступку Ирану

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Передача контроля над Ормузским проливом Ирану является стратегическим поражением Соединенных Штатов. Об этом написал бывший офицер армии США и эксперт в области национальной безопасности Дэвид Пайн на своей странице в социальной сети X.

«Тот факт, что [президент США Дональд] Трамп передал Ирану контроль над проливом и Персидским заливом, представляет собой ошеломляющее стратегическое поражение США, поскольку Иран никогда не контролировал их до войны», — говорится в публикации.

Пайн также подчеркнул, что нефтяная инфраструктура Персидского залива была разрушена, и на восстановление ущерба от боевых действий уйдут годы. По его словам, это значит, что цены на нефть в ближайшее время не достигнут уровня, который был до начала конфликта.

Офицер убежден, что глава Белого дома согласился на требования Ирана, чтобы предотвратить более серьезное стратегическое военное поражение и еще более масштабный политический и экономический ущерб.

Ранее Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения о долгосрочном мире.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

