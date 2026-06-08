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10:59, 8 июня 2026Россия

В России назвали возможные цели массированных атак ВСУ на Санкт-Петербург

Военный эксперт Артамонов объяснил рост атак ВСУ на Санкт-Петербург отчаянием
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Массированные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург объясняются отчаянием в Киеве. Так рост ударов по городу прокомментировал военный эксперт Александр Артамонов в интервью изданию «Царьград».

По словам Артамонова, «вспышка бешенства» у ВСУ произошла из-за бессилия, так как у Украины нет зенитных ракет для систем Patriot, а российские военные продолжают наступать на фронте. Он также отметил, что удары по Санкт-Петербургу могли наноситься при поддержке Запада.

«Ясно, что все это делается [атаки на Санкт-Петербург] при пособничестве стран НАТО, находящихся в смежном положении, то есть на пограничных территориях [страны Прибалтика и Финляндия]», — сказал Артамонов.

Журналист подчеркнул, что ВСУ могли начать интенсивнее атаковать Санкт-Петербург из-за ответа президента России Владимира Путина на письмо Владимира Зеленского с призывом к прямым переговорам. Тогда, после публикации обращения украинского политика, российский лидер заявил, что Зеленский создает обстановку, при которой невозможно проводить личные встречи.

Масштабная атака ВСУ на Санкт-Петербург произошла утром 6 июня. В тот же день, по данным главы Ленинградской области Александра Дрозденко, над территорией региона было уничтожено 86 беспилотников.

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