Военный эксперт Артамонов объяснил рост атак ВСУ на Санкт-Петербург отчаянием

Массированные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург объясняются отчаянием в Киеве. Так рост ударов по городу прокомментировал военный эксперт Александр Артамонов в интервью изданию «Царьград».

По словам Артамонова, «вспышка бешенства» у ВСУ произошла из-за бессилия, так как у Украины нет зенитных ракет для систем Patriot, а российские военные продолжают наступать на фронте. Он также отметил, что удары по Санкт-Петербургу могли наноситься при поддержке Запада.

«Ясно, что все это делается [атаки на Санкт-Петербург] при пособничестве стран НАТО, находящихся в смежном положении, то есть на пограничных территориях [страны Прибалтика и Финляндия]», — сказал Артамонов.

Журналист подчеркнул, что ВСУ могли начать интенсивнее атаковать Санкт-Петербург из-за ответа президента России Владимира Путина на письмо Владимира Зеленского с призывом к прямым переговорам. Тогда, после публикации обращения украинского политика, российский лидер заявил, что Зеленский создает обстановку, при которой невозможно проводить личные встречи.

Масштабная атака ВСУ на Санкт-Петербург произошла утром 6 июня. В тот же день, по данным главы Ленинградской области Александра Дрозденко, над территорией региона было уничтожено 86 беспилотников.