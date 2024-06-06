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17:11, 6 июня 2024Экономика

В России начнут производить китайские банкоматы

Китайская компания вложит 1,3 миллиарда рублей в производство банкоматов в РФ

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

Базирующаяся в Шанхае компания запустит в Подмосковье производство банкоматов, сообщил губернатор российского региона Андрей Воробьев.

По его словам, китайские бизнесмены готовы вложить в проект 1,3 миллиарда рублей и трудоустроить 300 человек. Поначалу планируется наладить производство металлических корпусов для банкоматов, а в дальнейшем — организовать в Клину полный производственный цикл.

Советник гендиректора Shanghai Gong Zi Machinery Manufacturing Co Цзя Юйлун, слова которого приводит «Интерфакс»,
заявил о намерении начать реализацию проекта в 2025-м и в течение трех лет выйти на плановый объем выпуска в 10 тысяч банкоматов в год.

До 2022 года российские банки в основном использовали американские и европейские банкоматы, однако из-за санкций пришлось переходить на китайские и корейские, а также заниматься импортозамещением. В частности, в Москве в 2023 году запустили производство, нацеленное на ежегодный выпуск 15 тысяч аппаратов, оснащенных собственным программным обеспечением и работающих на базе отечественных микропроцессоров «Эльбрус», отмечали в столичной мэрии.

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      Дмитрий Воронин
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