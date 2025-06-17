В России обяжут устанавливать отечественные банкоматы

Минпромторг собрался обязать госбанки использовать российские банкоматы и ККТ

Российским госбанкам могут ограничить возможности для закупки иностранных банкоматов и принтеров, а также полностью запретить использование зарубежной контрольно-кассовой техники (ККТ). Об этом со ссылкой на соответствующий проект поправок в постановление правительства за авторством Минпромторга пишут «Ведомости».

На таком подходе настаивала АНО «Вычислительная техника», в которую входят крупные российские производители электроники. Об этом говорилось в письме замглавы ведомства Василию Шпаку от 11 июня, получение которого подтвердили в Минпромторге.

В частности, в нем предлагалось требование о доле 50 процентов в закупке банкоматов и принтеров для российских компаний. Эта идея перешла в законопроект, однако полного запрета на покупку иностранных ноутбуков, планшетов, мониторов, серверов и систем хранения данных в текущий законопроект не попали.

В настоящее время для госзакупок электроники установлены значительно более мягкие ограничения. Так, банкам необходимо закупать не менее пяти процентов российских банкоматов, а доля отечественных ККТ не должна быть ниже 37 процентов.

Генеральный директор производителя банкоматов «Сага технологий» Андрей Жолобов напомнил, что в декабря доля закупок отечественной техники была снижена с 20 процентов до пяти, после чего банки немедленно использовали возможность для закупки иностранных банкоматов. В результате производственные мощности компании загружены всего на 30 процентов.

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Для регулирования рынка принтеров Минпромторг еще в апреле запретил параллельный импорт брендов HP и Fujitsu, исключив их из соответствующего перечня. Однако в АНО жалуются, что госзаказчики находят способы приобретать нужную им технику. В начале мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добилась отмены закупки принтеров и МФУ судебным департаментом Верховного суда на сумму более миллиарда рублей.

Эксперты отмечают, что жалобы российских производителей понятны, потому что они терпят убытки из-за простаивающих линий. Однако подход банков тоже не вызывает вопросов, потому что отечественная техника вызывает вопросы по поводу совместимости и надежности, а кроме того, она может потребовать дополнительных расходов и вложений.