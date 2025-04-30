В России сократили перечень ввозимых по параллельному импорту товаров

Минпромторг исключил из параллельного импорта ноутбуки и нелечебную косметику

В России изменили перечень товаров, которые можно ввозить в страну по схеме параллельного импорта. То есть без согласия правообладателя сразу после начала мировых продаж. Как сообщает «Интерфакс», из списка исключены ноутбуки HP и Fujitsu, лазерные печатные устройства, а также некоторая косметика.

Речь идет о средствах, которые не относятся к лечебным. Как уточняет РИА Новости, это сделано в том числе потому, что доля российских производителей парфюмерно-косметической продукции на отечественном рынке составляет на сегодня уже 68,1 процента. В Минпромторге указали, что сейчас в стране свыше 800 собственных производителей косметики и парфюмерии.

О том, что Минпромторг готовится сократить число товаров, поставки которых в Россию возможны по параллельному импорту, было известно еще в середине апреля. Пересмотр приказа связывали с необходимостью поддержки отечественных производителей, которые начали выпускать аналоги импортной продукции и теперь нуждаются в увеличении продаж.

А в начале февраля первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу исключить из списков товаров для параллельного импорта часть продукции, аналоги которой производятся в России. Тогда источники на рынке ожидали, что речь пойдет об HP и еще одном американском бренде, Dell, одним из популярнейших в России.