В России сократят возможности для ввоза иностранных товаров

«Известия»: Минпромторг ограничит параллельный импорт ради отечественных товаров

Минпромторг России готовится обновить приказ о разрешении параллельного импорта, причем на этот раз ведомство поменяет его концепцию. Вместо разрешения на ввоз в страну без разрешения правообладателя определенных категорий товаров допускать будут ограниченный список брендов. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки документа, пишут «Известия».

Пересмотр приказа связан с необходимостью поддержки отечественных производителей, которые начали выпускать аналоги импортной продукции, и теперь нуждаются в увеличении продаж.

Ведомство проводило ротацию брендов, исключенных из параллельного импорта, раз в квартал, но ранее это было связано с наличием официальных поставок. Теперь же допускать будут лишь тех производителей, которые есть в списках.

Новый приказ появится в конце апреля или начале мая. В министерстве подтвердили эту информацию, указав, что документ уже находится на регистрации в Минюсте. Представитель Минпромторга добавил, что параллельный импорт является дополнительным инструментом для обеспечения российской экономики необходимыми товарами, поэтому его корректировка в сторону сокращения подразумевалась изначально.

Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович исключил предположение, что таким образом Минпромторг может готовиться к возвращению на внутренний рынок западных компаний. По его словам, пока действуют санкции, говорить о таком процессе бесполезно, поэтому никаких причин для спешки нет.

Ранее сообщалось, что в правительстве изучают возможность запрета поставок популярных марок электроники, в том числе ноутбуков и серверов Dell и HP. О таких инициативах стало известно на фоне просьбы российских производителей ограничить ввоз иностранных ноутбуков, смартфонов и планшетов или сделать их дороже, потому что в текущих условиях отечественная техника не может конкурировать с импортом.