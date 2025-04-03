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15:08, 3 апреля 2025Экономика

В России собрались запретить поставки популярных ноутбуков

«Ъ»: Правительство рассматривает запрет параллельного импорта техники Dell и HP
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

На фоне трудностей российских производителей гражданской электроники, которые сталкиваются с отсутствием спроса на свою продукцию, в правительстве ищут способы поддержать компании. Одним из них может стать запрет параллельного импорта для популярных американских производителей ноутбуков и серверов Dell и HP, сообщает «Коммерсантъ».

Такая инициатива содержится в поручении первого вице-премьера Дениса Мантурова в адрес трех министерств — Минцифры, Минпромторга и Минфина. В аппарате чиновника подтвердили сам факт поручения, но не стали комментировать возможность запрета.

Основная часть документа касается расширения практики форвардных контрактов на российскую гражданскую электронику. Речь идет о заключении договора на покупку продукции, которую только предстоит произвести в будущем.

В настоящее время в Минцифры ожидают ответа от крупнейших игроков рынка по поводу их потребности в отечественных планшетах, ноутбуках, серверах и готовности заключить форвардные контракты. В свою очередь, банкам направлены запросы о готовности участвовать в лизинге соответствующей продукции. Представитель Минпромторга подчеркнул, что успешная реализация инициативы повысить конкурентоспособность российской продукции.

Ранее глава автономной некоммерческой организации «Вычислительная техника» (АНО ВТ) Светлана Легостаева заявила, что для повышения продаж российских ноутбуков, смартфонов и планшетов власти должны ограничить импорт иностранных брендов и сделать их дороже для потребителей, чем отечественная продукция. Она подчеркнула, что в нынешних условиях развивать продажи отечественной техники не получается.

Участники рынка отмечают, что могли бы увеличить выпуск российской электроники в пять раз, но этому мешает отсутствие спроса со стороны потребителей, предпочитающих иностранные бренды.

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