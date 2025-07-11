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12:11, 11 июля 2025Экономика

Правительство отказалось запрещать рекламу магов и тарологов

«Ведомости»: В правительстве отклонили идею запрета рекламы эзотерических услуг
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Britta Pedersen / ZB / Globallookpress.com

Инициатива депутатов Госдумы о запрете рекламы «эзотерических и энергетических услуг» и блокировке продвигающих ее ресурсов не нашла понимания в правительстве. Об этом со ссылкой на отзыв на законопроект пишут «Ведомости».

Авторы идеи считают необходимым исключить из публичного пространства продвижение услуг автрологов, ведьм, магов, нумерологов, рунологов, тарологов, хиромантов и духовных наставников, а также их комбинаций.

В список запретов предлагается включить услуги, связанные с проведением духовных, ритуальных и обрядовых практик, не относящиеся к деятельности религиозных организаций, которые работают в стране на законных основаниях.

Однако в правительстве указали, что указанные лица не относятся к предмету правового регулирования закона о рекламе, а формулировки проекта «не соответствуют принципу юридической определенности», что может привести к их неверному толкованию.

По оценке правительства, уравнивание всех форм «альтернативных практик» может создать «правовой дисбаланс. Кроме того, авторы отзыва полагают, что депутаты включили в список категории, которые не нарушают законы, общественный порядок и моральные устои, а любые опасные услуги можно переназвать так, что они перестанут попадать под ограничения.

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Юрист корпоративной практики Key Consulting Group Татьяна Пак согласна с тем, что на рынке постоянно появляются новые форматы и названия услуг, так что любая попытка их жесткой классификации довольно быстро устареет.

Депутат Нина Останина, один из авторов законопроекта, пообещала доработать его. Необходимые поправки будут обсуждаться с комитетом по экономической политике и комитетом Госдумы (назначен профильным при рассмотрении законопроекта) по информполитике.

Ранее опрос исследовательского отдела Битрикс24 показал, что подавляющее большинство — 95 процентов — российских предпринимателей, которые пользовались услугам бизнес-тарологов, остались довольны их работой. Кроме того, 92 процента планировали обратиться к тарологам повторно.

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