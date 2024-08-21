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15:40, 21 августа 2024Экономика

Большинство российских бизнесменов остались довольны услугами тарологов

Битрикс24: 14 процентов предпринимателей обращались к бизнес-тарологам

Фото: Britta Pedersen / dpa-Zentralbild / ZB / Globallookpress.com

Подавляющее большинство российских предпринимателей, которые пользовались услугам бизнес-тарологов, остались довольны их работой. Таковы результаты опроса исследовательского отдела Битрикс24 (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Прибегали к помощи таких эзотерических специалистов 14 процентов респондентов. Из них 95 процентов заявили, что остались удовлетворены оказанной услугой, а 92 процента планируют обратиться к тарологам повторно. Еще 11 процентов опрошенных отметили, что пока не пользовались помощью тарологов, но собираются сделать это в будущем.

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В ходе опроса часть предпринимателей пожаловалась, что найти «реально работающего» специалиста в этой сфере крайне тяжело. Российские бизнесмены отмечали, что имеют интерес в нише, а часть из них и вовсе признались, что сами являются экспертами в области таро.

Настроенные негативно респонденты чаще всего указывали на отсутствие научной базы в работе тарологов. Кроме того, они подчеркивали, что в бизнесе неприемлема такого рода помощь, так как он является зоной ответственности самого предпринимателя.

Ранее таролог, астролог Юлия Нестеренко призвала россиян отказаться от покупки автомобиля летом 2024 года. По словам эксперта, карты советуют не торопиться с важной покупкой, так как на рынке скудный выбор. Те машины, что сейчас есть в наличии, заметно уступают тем, что появятся позднее.

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