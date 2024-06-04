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17:52, 4 июня 2024Экономика

Таролог призвала россиян отказаться от покупки автомобиля

Таролог Нестеренко: карты советуют заняться накоплением вместо покупки машины

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Летом 2024 года россиянам стоит отказаться от покупки автомобиля. Воздержаться от этих трат призвала таролог, астролог Юлия Нестеренко, ее цитирует «Газета.ру».

По словам эксперта, карты советуют не торопиться с важной покупкой, так как на рынке скудный выбор. Те машины, что сейчас есть в наличии, заметно уступают тем, что появятся позднее. Поисками автомобиля лучше заняться в начале следующего года, и обратить внимание на модели, которые будут в ассортименте к тому моменту.

«При раскладе выпадают негативные арканы, поэтому можно сделать вывод, что сейчас не самое благоприятное время для таких приобретений. Вместо этого карты советуют заняться накоплением денежных средств, что в перспективе позволит подобрать более достойный автомобиль», — пояснила Нестеренко.

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По итогам мая 2024 года самыми популярными у россиян иномарками стали Toyota и Volkswagen. Больше всего покупок (23,8 процента) в сервисе CDEK.Shopping пришлось на автомобили Toyota RAV4 средней стоимостью от 3,2 миллиона рублей. На втором месте оказались машины Volkswagen Tiguan (19,1 процента, от 3,9 миллиона рублей), а тройку лидеров замкнули Тoyota Corolla (15,4 процента, от 2,5 миллиона).

Как заявили эксперты Национального агентства промышленной информации (НАПИ), ежегодные расходы на содержание китайского автомобиля Haval F7x (страхование, техобслуживание, мелкий ремонт, покупка резины и оплата налогов и сборов за владение машиной) при пробеге 20 тысяч километром в год составят 0,5 миллиона рублей. Таким образом, сумма, которую за пять лет автовладелец заплатит за эксплуатацию своего авто, превысит его стоимость.

Ранее комиссия РАН по борьбе с лженаукой опубликовала меморандум об опасности астрологии. В нем эксперты объяснили, почему астрология является ненаучной.

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      Вячеслав Агапов
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