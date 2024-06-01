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13:30, 1 июня 2024Экономика

Расходы на пятилетнее содержание китайского авто превысили его стоимость

«Ъ»: содержание китайского кроссовера Haval F7x обойдется в 0,5 млн рублей в год
СюжетОСАГО

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ежегодные расходы на содержание китайского автомобиля Haval F7x при пробеге 20 тысяч километром в год составят 0,5 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на данные Национального агентства промышленной информации (НАПИ) пишет «Коммерсантъ».

Эта сумма складывается из затрат собственника на страхование, техобслуживание, мелкий ремонт, приобретение резины и оплату налогов и сборов за владение машиной, подсчитали аналитики. Таким образом, сумма, которую за пять лет автовладелец заплатит за эксплуатацию своего авто, превысит его стоимость.

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Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко не согласился с подобными расчетами и заявил, что владение китайским кроссовером обойдется россиянам в 250 тысяч рублей в год. В эту сумму войдут ТО, мелкий ремонт, полисы страхования КАСКО и ОСАГО, бензин и налоги. Он добавил, что аналитики НАПИ, например, учитывают покупку резины каждый год, тогда как один комплект обычно используется в течение 4-5 сезонов.

В то же время соучредитель компании «Долавто» Сергей Климов отметил, что на стоимость владения любым автомобилем влияют цены на запчасти, которые в последнее время растут. «У меня ощущение, что в автомобильной отрасли инфляция составила 100 процентов за последние два года», — констатировал он. Президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов, в свою очередь, заявил, что предпосылок для роста стоимости владения автомобилями, особенно китайскими, в данный момент нет.

Ранее стало известно, что большинство россиян оказались недовольны ценами на китайские автомобили. На высокую стоимость таких машин пожаловались 68 процентов участников исследования каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research. Преимуществами китайского автопрома респонденты назвали отличную технологичность и оснащение авто (37 процентов), а также их современный дизайн (31 процент).

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