12:07, 7 апреля 2026Путешествия

Россиянин украл у сотрудницы авиакомпании телефон, улетел в другой город и попался

МВД: Житель Березовского украл телефон у сотрудницы авиакомпании в Кольцово
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Пассажир украл телефон у сотрудницы авиакомпании в Кольцово, улетел в другой город и попался в аэропорту Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

По данным источника, 27 февраля 49-летний житель Березовского ждал отправления из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, но рейс задерживался. Россиянин подошел к 21-летней работнице авиаперевозчика с просьбой посадить его на другой самолет, однако получил отказ. При этом мужчина зашел за стойку регистрации и, оказавшись рядом с девушкой, забрал ее смартфон стоимостью 80 тысяч рублей. После этого отправился в Северную столицу, где встретился с семьей.

С родственниками мужчина улетел в Сочи, а там был задержан. При этом украденной вещи в его багаже не было, он оставил телефон в квартире супруги, где его нашли сотрудники транспортной полиции Пулково. Злоумышленника привезли с курорта в уральскую столицу. «Мужчина признал факт хищения чужого имущества, но не смог внятно объяснить мотивы своего поступка», — сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Расследование инцидента продолжается. Свердловчанин дал подписку о невыезде и надлежащем поведении. Украденный телефон вернули владелице.

Ранее застрявшие в аэропорту Турции россияне устроили бунт с криками «хотим домой». Причиной задержки стало ДТП со служебной машиной, которая врезалась в борт российского авиаперевозчика.

