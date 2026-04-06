Машина врезалась в российский самолет в аэропорту Турции

Машина врезалась в самолет российской авиакомпании в аэропорту Стамбула

Россияне более 10 часов не могут вылететь из аэропорта в Турции из-за аварии с самолетом — в него врезалась машина. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, лайнер российской авиакомпании «Победа» должен был улететь из Стамбула в Москву 5 апреля в 19:25. Однако вылет перенесли из-за закрытия неба над югом России. Около трех часов ночи пассажиров посадили в воздушное судно, но вскоре всех вернули в терминал. Оказалось, что в борт врезался транспорт.

«Перед посадкой нам сказали, что проблему устранили. Но потом приняли решение, что самолет не полетит, так как выявили серьезные повреждения», — сказали путешественники.

Рейс повторно перенесли на 16:00, отель россиянам не предоставили. Клиенты российского авиаперевозчика спят на полу в воздушной гавани. Туристы пожаловались, что авиакомпания предложила пострадавшим воду лишь один раз.

