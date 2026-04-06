Застрявшие в аэропорту Турции россияне устроили бунт с криками «хотим домой»

Россияне устроили бунт в аэропорту Стамбула из-за невозможности улететь домой

Застрявшие в аэропорту Стамбула (Турция) российские туристы устроили бунт с криками «хотим домой», происходящее попало на видео. Кадрами делится Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сначала в борт с соотечественниками врезалась машина, из-за чего вылет был отменен. Позже россияне столкнулись с невозможностью улететь домой — следом сорвался и обещанный вывозной рейс. В настоящее время пассажирам обещают посадить в самолет в 16:00. По словам пострадавших, проверивших информацию, такого отправления не существует.

«В итоге — постоянные изменения без конкретики. Ощущается, что нас жестко обманывали, чтобы просто не заселять в отель и не тратить на нас деньги», — поделился российский турист. При этом работники аэропорта рекомендуют обратиться к представителям авиакомпании, которых нет на местах. На кадрах видно, что россияне выстроились в цепь, пытаясь привлечь внимание сотрудников воздушной гавани.

Ранее в этот день сообщалось, что в самолет российской авиакомпании «Победа» врезалась машина в аэропорту Стамбула, пассажиров вернули в терминал. Это вынудило клиентов авиаперевозчика спать на полу в ожидании рейса. Позже турецкий аэропорт опроверг сообщения об инциденте.