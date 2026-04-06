Путешествия
12:54, 6 апреля 2026

Аэропорт Стамбула опроверг сообщения о столкновении машины с самолетом с россиянами

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Аэропорт Стамбула (Турция) опроверг сообщения о столкновении машины с самолетом с россиянами и последующей задержке рейса до Москвы. Об этом РИА Новости сообщили в справочной службе воздушной гавани.

Уточнялось, что такого инцидента не происходило. «Операции продолжаются в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, информации о масштабных сбоях нет», — рассказал представитель аэропорта. По его словам, в основном задержки происходят из-за вводимых в воздушных гаванях РФ ограничений.

Ранее сообщалось, что в самолет российской авиакомпании «Победа» врезалась машина в аэропорту Стамбула, пассажиров вернули в терминал. Это вынудило клиентов авиаперевозчика спать на полу в ожидании рейса.

