Франция отказала россиянке в выходе из тюрьмы под судебный надзор

18:58, 14 мая 2026Мир

Суд Франции отказал россиянке Новиковой в выходе из тюрьмы под судебный надзор
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Суд Франции отказал задержанной россиянке и основательнице ассоциации «SOS Донбасс» Анне Новиковой в выходе из тюрьмы под судебный надзор. Об этом сообщило российское посольство в Париже, передает РИА Новости.

«Рассматривавший этот вопрос 13 мая французский судья вынес решение об отказе выпустить Анну Новикову под судебный надзор», — указали в дипмиссии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Франции немедленно освободить Новикову. Дипломат подчеркнула, что МИД и посольство России во Франции будут предпринимать все усилия для скорейшего освобождения россиянки.

25 ноября газета Le Parisien сообщила, что Франция задержала Новикову и еще нескольких членов «SOS Донбасс» по обвинению в шпионаже в пользу России. Подозреваемые отрицают все обвинения.

