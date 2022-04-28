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Названа самая сексуальная знаменитость старше 50 лет

53-летнюю певицу Кайли Миноуг признали самой сексуальной знаменитостью
Кайли Миноуг

Кайли Миноуг. Фото: Antony Jones / Getty Images for Charlotte Tilbury

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг (53 года) названа самой сексуальной знаменитостью старше 50 лет. Результаты голосования на сайте знакомств Our Time поступили в распоряжение Daily Mail.

Согласно рейтингу, второе место заняла 56-летняя модель и дизайнер Элизабет Херли, а третье — 53-летняя звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон. Четвертое место завоевал 60-летний актер Джордж Клуни, пятое — 54-летняя актриса Николь Кидман. Шестая и седьмая позиции были отведены 58-летнему экс-супругу Анджелины Джоли Брэду Питту и 53-летней телеведущей Тесс Дейли соответственно. Последнее место в списке заняла 76-летняя актриса и лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен.

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Опрос был проведен среди пользователей сайта Our Time возрастной категории 50-60 лет. Респонденты отметили, что в настоящее время они чувствуют себя намного увереннее в сексуальной жизни, чем в 20 лет. «Приятно видеть, что для большинства из нас возраст — это просто цифра», — высказались они.

В декабре 2021 года уроженку Новосибирска признали одной из лучших манекенщиц на премии Model of the Year Awards. 18-летняя россиянка София Стейнберг получила звание лучшей модели в мире по итогам зрительского голосования. Известно, что девушка неоднократно принимала участие в показах таких брендов, как Paco Rabanne, Boss, Michael Kors, Valentino, Chanel, Prada, Louis Vuitton, Dior и Givenchy.

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Мария Винар
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