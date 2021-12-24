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18-летнюю россиянку признали одной из лучших моделей в мире

Уроженка Новосибирска получила звание лучшей модели по итогам зрительского голосования

Фото: @st.einberg

Уроженку Новосибирска признали одной из лучших манекенщиц 2021 года на премии Model of the Year Awards. Итоги конкурса опубликованы на сайте Models.com.

18-летняя россиянка София Стейнберг получила звание лучшей модели в мире по итогам зрительского голосования. Известно, что девушка неоднократно принимала участие в показах таких брендов, как Paco Rabanne, Boss, Michael Kors, Valentino, Chanel, Prada, Louis Vuitton, Dior и Givenchy. Кроме того, она 37 раз прошлась по подиуму в рамках Недель моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже.

Победу в той же номинации профессиональное жюри присудило 55-летней американке Кристен Макменами, которая вернулась в модельный бизнес в 2021 году, открыв совместный показ модных домов Versace x Fendi и снявшись для британской версии журнала Vogue.

В то же время лучшим манекенщиком 2021 года, по мнению представителей индустрии, стал американец Элтон Мейсон. Однако зрители отдали предпочтение испанцу Фернандо Линдесу, который прославился после участия в съемках сериала «Стыд». Награду под названием «За заслуги в отрасли» получила супермодель Кейт Мосс.

Победителей определили традиционным голосованием, в котором приняли участие более 400 представителей модной индустрии, а также обычные зрители и поклонники моды. В состав профессионального жюри вошли главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, первая темнокожая модель Бетанн Хардисон, одна из самых влиятельных кастинг-директоров в мире Анита Биттон и другие специалисты.

В 2020 году лучшей моделью по версии той же премии оказалась швейцарско-американская плюс-сайз-модель Палома Эльсессер. Знаменитость снималась в рекламных кампаниях популярных мировых брендов, таких как Nike, Inc., Fenty Beauty, Proenza Schouler и Mercedes-Benz.

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Майя Пономаренко
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