Объявлена лучшая модель 2020 года

Команда Models.com объявила лучшую модель 2020 года. Итоги конкурса опубликованы на официальном сайте портала.

Первой, по мнению жюри, оказалась швейцарско-американская плюс-сайз-модель Палома Эльсессер (Paloma Elsesser). 28-летняя манекенщица снималась в рекламных кампаниях популярных мировых брендов, таких как Nike, Inc., Fenty Beauty, Proenza Schouler и Mercedes-Benz. Она также неоднократно появлялась на обложках журналов Vogue, W, Wonderland Magazine и Glamour.

Читатели издания, в свою очередь, выбрали свою победительницу — ею стала южнокорейская модель Чой Со-ра (Sora Choi). Слава пришла к 28-летней манекенщице после выигрыша в передаче «Топ-модель по-корейски» (Korea's Next Top Model). После этого она принимала участие в модных показах Alexander Wang, Fendi, Versace, а также сотрудничала с брендами Prada, Gucci, Miu Miu, Chanel и другими.

Ранее в декабре Палома Эльсессер приняла участие в откровенной фотосессии и попала на обложку модного издания Vogue. Она была запечатлена на фоне озера в платье бренда Michael Kors из полупрозрачной ткани, через которую просвечивается грудь. Автором съемки выступила известный модный фотограф Энни Лейбовиц.