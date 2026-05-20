10:29, 20 мая 2026

Китайский автопроизводитель задумался о расширении модельного ряда в России

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Китайская компания Knewstar задумалась о расширении модельного ряда в России, пишет «Российская газета».

В компании рассказали, что в настоящее время оценивают такую возможность. Сейчас в России продается только одна модель — купе-кроссовер Knewstar 001, цены на нее начинаются от 4,2 миллиона рублей. В первом квартале 2026-го Knewstar продал 1248 автомобилей.

Ранее стало известно, что в апреле 2026 года в России продали 47,7 тысячи новых легковых автомобилей китайских марок, что на 14 процентов меньше, чем годом ранее. Тогда россияне приобрели 55,7 тысячи машин. Самыми востребованными марками в середине весны стали Haval (16,5 тысячи единиц), Geely (6,8 тысячи), Changan (4,5 тысячи), Jaecoo (3,4 тысячи) и Jetour (2,9 тысячи).

