13 мая 2026

В России зафиксировали падение продаж китайских машин

ТАСС: Продажи китайских машин в России упали на 14 %, а доля на рынке — до 41 %
Марина Аверкина

Фото: Chris Helgren / Reuters

В апреле 2026 года в России продали 47,7 тысячи новых легковых автомобилей китайских марок, что на 14 процентов меньше, чем годом ранее. Тогда россияне приобрели 55,7 тысячи машин. Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на данные компании «Газпромбанк автолизинг».

Но этот показатель оказался лучше, чем в марте 2026 года. За месяц реализация увеличилась на шесть тысяч машин, что говорит о росте на 14 процентов.

Доля китайских брендов на российском рынке новых легковых машин по итогам месяца сократилась до 41 процента. В апреле 2025 года она достигала 55 процентов.

Самыми востребованными марками в середине весны стали Haval (16,5 тысячи единиц), Geely (6,8 тысячи), Changan (4,5 тысячи), Jaecoo (3,4 тысячи) и Jetour (2,9 тысячи).

Ранее стало известно, что за четыре месяца этого года российские импортеры ввезли в страну чуть более 5,4 тысячи подержанных легковых машин, мощность моторов которых превышает 160 лошадиных сил. За аналогичный период прошлого года объем поставок таких иномарок составлял 44,1 тысячи единиц. Таким образом, падение оказалось восьмикратным.

