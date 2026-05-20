Перечислены четыре запрета перед измерением артериального давления

Врач Гонсалвеш посоветовал отказаться от кофе за 30 минут до измерения давления

Кардиолог Фернандо Мартуш Гонсалвеш заявил, что перед измерением артериального давления запрещено совершать четыре действия. Их он перечислил в разговоре с изданием Sapo.

Прежде всего под запрет Гонсалвеша попали физические упражнения, курение, употребление алкогольных напитков и кофе. Отказаться от них необходимо как минимум за 30 минут до измерения артериального давления, подчеркнул врач.

Кроме того, важно перед процедурой опорожнить мочевой пузырь, добавил он. Также специалист посоветовал во время измерения артериального давления не скрещивать ноги, не разговаривать, не закреплять манжету поверх одежды и находиться в спокойной обстановке.

Ранее терапевт Иоланта Лялите раскрыла главные ошибки гипертоников. Одной из них, по словам медика, является отказ от таблеток из-за веры в различные мифы об этих препаратах.