10:30, 20 мая 2026

Перечислены четыре запрета перед измерением артериального давления

Врач Гонсалвеш посоветовал отказаться от кофе за 30 минут до измерения давления
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jose Miguel Sanchez / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Фернандо Мартуш Гонсалвеш заявил, что перед измерением артериального давления запрещено совершать четыре действия. Их он перечислил в разговоре с изданием Sapo.

Прежде всего под запрет Гонсалвеша попали физические упражнения, курение, употребление алкогольных напитков и кофе. Отказаться от них необходимо как минимум за 30 минут до измерения артериального давления, подчеркнул врач.

Кроме того, важно перед процедурой опорожнить мочевой пузырь, добавил он. Также специалист посоветовал во время измерения артериального давления не скрещивать ноги, не разговаривать, не закреплять манжету поверх одежды и находиться в спокойной обстановке.

Ранее терапевт Иоланта Лялите раскрыла главные ошибки гипертоников. Одной из них, по словам медика, является отказ от таблеток из-за веры в различные мифы об этих препаратах.

