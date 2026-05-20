Игрок «Арсенала» отказался принимать в подарок от фаната дорогие часы после победы в АПЛ

Фанат лондонского «Арсенала» пытался подарить дорогие часы защитнику команды Габриэлу после победы команды в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Болельщик встретил игрока, который ехал на своем автомобиле. Он протянул бразильцу часы Rolex стоимостью около 20 тысяч евро. Габриэл улыбнулся, показал поднятый вверх большой палец руки, но не стал опускать водительское стекло и отказался принять подарок.

«Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии 19 мая. Это первая победа в АПЛ для лондонцев за 22 года.

Габриэл сыграл в нынешнем первенстве страны 31 матч. Бразилец отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.