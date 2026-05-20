Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
10:25, 20 мая 2026Спорт

Игрок «Арсенала» отказался принимать в подарок от фаната дорогие часы после победы в АПЛ

Игрок «Арсенала» Габриэл отказался принимать в подарок от фаната дорогие часы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Action Images via Reuters / Andrew Couldridge

Фанат лондонского «Арсенала» пытался подарить дорогие часы защитнику команды Габриэлу после победы команды в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Болельщик встретил игрока, который ехал на своем автомобиле. Он протянул бразильцу часы Rolex стоимостью около 20 тысяч евро. Габриэл улыбнулся, показал поднятый вверх большой палец руки, но не стал опускать водительское стекло и отказался принять подарок.

«Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии 19 мая. Это первая победа в АПЛ для лондонцев за 22 года.

Габриэл сыграл в нынешнем первенстве страны 31 матч. Бразилец отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин выступил с предупреждением после переговоров с Путиным

    Толкнувшей ребенка на пути в метро россиянке вынесли приговор

    В Кремле рассказали подробности визита спецпосланника Трампа в Москву

    Россиянку без признаков жизни нашли под окнами высотки

    Российский игрок сравнил уровень жизни на родине и в Дании

    Россияне начали скупать один тип жилья

    Раскрыты темы чаепития Путина с Си

    Российский певец захотел устроить свадьбу в стиле голой вечеринки

    Пашинян высказался о резких шагах в отношениях с Россией

    Си Цзиньпин оценил переговоры с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok