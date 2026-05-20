Силовые структуры
10:28, 20 мая 2026Силовые структуры

Российская ученица свела счеты с жизнью в школе после пяти лет травли

В Иркутской области возбудили дело после суицида школьницы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Иркутской области возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства после суицида школьницы. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным источника, в городе Зима восьмиклассница пять лет подвергалась травле со стороны других учеников. Она не раз жаловалась на это классному руководителю, но та ограничивалась беседами с обидчиками. Девочку нашли без признаков жизни в школе.

Семья школьницы потребовала привлечь к ответственности обидчиков дочери, а также преподавателей, которые не отреагировали на ее жалобы.

Ранее в МВД раскрыли портрет подростков, нападавших на школы.

