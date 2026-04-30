Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:21, 30 апреля 2026

В МИД России заявили об использовании США ДНЯО в корыстных целях

Марина Совина

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Агрессия США и Израиля против Ирана является примером использования Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в узкокорыстных политических интересах, заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов. Об этом пишет РИА Новости.

Он осудил действия США и Израиля против Ирана. «Тенденция использования ДНЯО в узкокорыстных политических интересах, никак не связанных с предметом договора, получила очередное зримое воплощение», — указал дипломат.

Белоусов напомнил, что нападениям подверглись поставленные под гарантии МАГАТЭ гражданские ядерные объекты Ирана. По его словам, «государство, нагло игнорирующее договор» ударило по добросовестному участнику соглашения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что одной из целей операции США в Иране было поставить под контроль нефть, проходящую через Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok