09:42, 26 января 2026

Раскрыто место саммита глав МИД стран G20 в США

Посол Бердыев: Саммит глав МИД G20 пройдет в Атланте 30-31 октября
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Марат Бердыев

Марат Бердыев. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Саммит министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» G20 пройдет в Атланте 30-31 октября. Место встречи раскрыл посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в своем Telegram-канале.

«Согласно информации, полученной от американского председательства, обозначена конкретная локация, в которой 30-31 октября пройдет СМИД "Группы двадцати". Таким местом станет город Атланта (штат Джорджия)», — сообщил дипломат.

По словам дипломата, в ходе саммита будут рассмотрены вопросы глобальной повестки с акцентом на преодоление вызовов, стоящих перед международным сообществом.

Ранее Бердыев отметил, что США в качестве председателя в G20 установили рабочую структуру профильных переговорных органов. Он рассказал, что уже созданы четыре экспертных формата — по торговле, инновациям, энергетике и дерегулированию в целях экономического роста.

