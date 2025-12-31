Реклама

10:33, 31 декабря 2025Мир

Раскрыта дата встречи глав МИД стран G20

Встреча глав МИД стран G20 пройдет 30-31 октября 2026 года
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maxx-Studio / Shutterstock / Fotodom  

Встреча глав министерств иностранных дел (МИД) стран «Большой двадцатки» (G20) при председательстве США пройдет 30-31 октября 2026 года. Дату раскрыл посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в Telegram-канале.

Дипломат отметил, что уже созданы четыре экспертных формата — по торговле, инновациям, энергетике и дерегулированию в целях экономического роста.

«В течение года пройдут пять тематических министерских конференций по заявленной проблематике, а также встреча глав МИД 30-31 октября», — уточнил Бердыев.

Ранее Госдепартамент США заявил, что место Южно-Африканской Республики (ЮАР) в G20 займет Польша. Глава ведомства Марко Рубио отметил, что успех европейской страны сильно контрастирует со стагнацией экономики ЮАР. Кроме того, по его словам, неотъемлемой частью внутренней политики африканской страны стали «расизм и терпимость к насилию в отношении своих граждан».

