В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20 в США

Решение о том, кто будет участвовать от России в саммите «Большой двадцатки» (G20) в США, еще не принято. Так на вопрос о том, возможно ли участие в мероприятии президента РФ Владимира Путина, ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Решений пока таких не принималось, но каждый саммит Россия принимала участие на соответствующем уровне. (...) Ближе к саммиту будет принято решение о формате нашего участия», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва продолжает работу по линии G20.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне.