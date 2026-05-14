МИД Китая объяснил визит в страну попавшего под санкции Рубио

МИД КНР: Рубио смог посетить Китай, несмотря на санкции, из-за смены должности

Госсекретарь США Марко Рубио, ранее попавший под санкции Китая, смог посетить страну из-за смены должности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает Bloomberg.

«Санкции были введены против Рубио за комментарии по поводу Синьцзяна в бытность его сенатором, хотя министерство тогда так и не раскрыло конкретные условия ограничений», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что власти КНР разрешили визит Рубио, несмотря на наложенные на него санкции. По некоторым данным, для этого было изменено написание фамилии госсекретаря США, что дало формальную возможность не применять ограничения к американскому дипломату.