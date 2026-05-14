Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:46, 14 мая 2026Мир

МИД Китая объяснил визит в страну попавшего под санкции Рубио

МИД КНР: Рубио смог посетить Китай, несмотря на санкции, из-за смены должности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио, ранее попавший под санкции Китая, смог посетить страну из-за смены должности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает Bloomberg.

«Санкции были введены против Рубио за комментарии по поводу Синьцзяна в бытность его сенатором, хотя министерство тогда так и не раскрыло конкретные условия ограничений», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что власти КНР разрешили визит Рубио, несмотря на наложенные на него санкции. По некоторым данным, для этого было изменено написание фамилии госсекретаря США, что дало формальную возможность не применять ограничения к американскому дипломату.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство постсоветской страны объявило об отставке

    Постсоветская страна не захотела помогать России в обходе санкций

    Обиженный после расставания россиянин продумал особо жестокое убийство

    В России отреагировали на снижение числа православных в стране

    Обвиняемому в 30 эпизодах мошенничества экс-главе правительства Кузбасса запросили срок

    В выступлениях уехавшего из России стендап-комика заметили реабилитацию нацизма

    МИД Китая объяснил визит в страну попавшего под санкции Рубио

    Названа неожиданная причина ухудшения памяти и мышления

    Страну-партнера России охватили массовые протесты из-за топливного кризиса

    Раскрыты договоренности США и Китая по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok