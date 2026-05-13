Китай закрыл глаза на свои же санкции ради визита госсекретаря США

Власти КНР разрешат визит госсекретаря США Марко Рубио, несмотря на наложенные на него китайские санкции. Об этом со ссылкой на источники сообщает радиостанция RFI.
Как напоминают авторы материала, на Рубио в бытность сенатором были наложены китайские санкции из-за его критики в адрес Пекина в связи с нарушениями прав человека.
«Санкции направлены против слов и действий господина Рубио, когда он был сенатором США», — объяснил официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Другие высокопоставленные собеседники RFI отметили, что китайцы начнут писать фамилию Рубио с помощью других иероглифов, что дает формальную возможность не применять санкции к американскому дипломату.
Ранее источники газеты The Financial Times рассказали, что азиатские союзники США обеспокоились намерением американского лидера Дональда Трампа обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином поставки оружия Тайваню.