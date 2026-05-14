Обвиняемому в 30 эпизодах мошенничества экс-главе правительства Кузбасса запросили срок

В Новосибирске для бывшего главы правительства Кузбасса запросили 14 лет колонии

В Новосибирске состоялись прения сторон по делу обвиняемого в 30 эпизодах мошенничества бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, прокуратура потребовала для Телегина срок в 14 лет колонии и штраф в 4,8 миллиона рублей. Для сообщника экс-главы Ленинск-Кузнецкого городского округа Рашида Бадертдинова потребовали 12 лет колонии, а для главного инженера ООО «ЭкоСтрой ЛК» Александра Бадертдинова — 11 лет колонии.

По данным следствия, в 2014-2018 годах фигурант возглавлял администрацию Ленинск-Кузнецкого округа. Там он в интересах компании «Экострой ЛК» согласовал аукцион о развитии жилищной и социальной инфраструктуры. Впоследствии он заключил незаконные муниципальные контракты с этой строительной компанией на сумму свыше 72 миллионов рублей.

Позже мужчина легализировал сумму путем перечисления на счета юридических и физических лиц и обналичил. Кроме того, в 2018 году «Экострой ЛК» приобрел для экс-председателя правительства Кузбасса машину Toyota Land Cruiser за 4,9 миллиона рублей. Обвиняемые свою вину не признали.