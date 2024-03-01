Бывший глава правительства Кузбасса отказался признавать вину в мошенничестве

Экс-глава правительства Кузбасса Телегин не признал вину в мошенничестве

Бывший глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин, экс-замглавы Ленинска-Кузнецкого Рашид Бадертдинов и его сын Александр не признали свою вину в суде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

По данным ведомства, 26 февраля прокурор завершил изложение предъявленного обвинения фигурантам по 30 эпизодам части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Сейчас гособвинитель приступил к представлению в качестве доказательств письменных материалов уголовного дела.

Телегин ушел в отставку с должности председателя правительства Кузбасса 5 августа 2022 года по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья.

В 2022 году Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на два месяца бывшую вице-мэра города Наталью Соколову, проходящую по уголовному делу о превышении полномочий. Еще один фигурант дела — сотрудник краевого министерства земельных отношений Армен Карпетян был помещен под домашний арест. Следствие оценивает ущерб по делу в 78 миллионов рублей.

По данным следствия, с ноября 2015-го по сентябрь 2016 года соучастники продали участок площадью 11 410 квадратных метров членам гаражно-строительного кооператива без проведения торгов, при этом плата была несоразмерна площади расположенных на нем 13 капитальных гаражей. Второй аналогичный эпизод был совершен в период с октября 2015-го по январь 2022 года.