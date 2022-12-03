Бывшую вице-мэра Владивостока Соколову заключили под стражу

Суд арестовал на два месяца бывшую вице-мэра Владивостока Соколову по делу о превышении

Фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшей вице-мэру города Наталье Соколовой, проходящей по уголовному делу о превышении полномочий. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Постановление суда было вынесено 3 декабря по ходатайству следователя. Экс-чиновница арестована сроком на два месяца. Второй фигурант дела — сотрудник краевого министерства земельных отношений Армен Карпетян помещен под домашний арест.

Следствие оценивает ущерб по делу Соколовой в 78 миллионов рублей.

По данным следствия, с ноября 2015-го по сентябрь 2016 года соучастники продали участок площадью 11 410 квадратных метров членам гаражно-строительного кооператива без проведения торгов, при этом плата была несоразмерна площади расположенных на нем 13 капитальных гаражей. Второй аналогичный эпизод был совершен в период с октября 2015-го по январь 2022 года.

Соколову задержали 1 декабря.