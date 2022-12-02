Бывшую вице-мэра Владивостока задержали за превышение полномочий

Во Владивостоке задержали бывшую вице-мэра города Соколову по делу о превышении полномочий

Силовики задержали бывшую вице-мэра Владивостока Наталью Соколову по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, ее задержание связано с незаконной выдачей муниципальных земель под застройку многоэтажками.

Как уточняют «Вести Приморья», преступление было совершено в период с 2020 по 2021 год.

Отмечается, что Наталья Соколова покинула мэрию в августе 2021 года.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк предстанет перед судом за взятки в особо крупном размере. Всего, по версии следствия, он получил около 38 миллионов рублей.

