Бывшего мэра Владивостока обвиняют во взятках на 38 миллионов рублей

Бывший мэр Владивостока пойдет под суд за взятки на сумму в 38 миллионов рублей

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк пойдет под суд по обвинению во взятках общей суммой 38 миллионов рублей — расследование уголовного дела завершено. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 21 июня, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Приморскому краю.

По данным ведомства, вменяемые преступления Гуменюк совершил ранее, когда был в должности директора ГБУ «Хозяйственное управление администрации края» — он получал деньги от знакомого, у которого был свой бизнес в сфере строительства. Позже, уже будучи мэром Владивостока, с декабря 2018 по февраль 2021 года Гуменюк получал деньги от того же знакомого, который в этот раз был посредником в передаче взятки от представителей муниципального бюджетного учреждения «Некрополь» за покровительство при оказании похоронных услуг.

Следствие подсчитало суммы, которые незаконно получил Гуменюк на разных должностях: в качестве директора бюджетного учреждения он получил 6,9 миллиона рублей, а как глава администрации Владивостока — 31,2 миллиона рублей. Предварительные подсчеты на ранних стадиях следствия отличались: в апреле СКР заявил о взятках на сумму в 19,5 миллиона рублей, а уже в марте скорректировал сумму до 31 миллиона рублей.

Весной прошлого года Гуменюк объявил о сложении полномочий: он так решил после совета вице-премьера Юрия Трутнева, который заявил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, что надо найти человека на пост градоначальника, «который своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему».

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