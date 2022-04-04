Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывшему мэру Владивостока продлили арест по делу о взятках

Экс-мэра Владивостока Гуменюка оставили в СИЗО по делу о взятках на 19,5 миллиона рублей
Олег Гуменюк

Олег Гуменюк. Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Фрунзенский районный суд продлил арест бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку, обвиняемому в получении взяток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Экс-глава города останется в СИЗО до 3 июня 2022 года.

Бывшего чиновника арестовали 5 октября. По версии следствия, с 2019 по 2021 год градоначальник систематически получал деньги от руководства предприятия «Некрополь» в обмен на покровительство в сфере ритуальных услуг. Общая сумма вознаграждения составила 19,5 миллиона рублей.

18 мая 2021 года Гуменюк объявил о сложении полномочий. Такое решение он принял после соответствующего совета вице-премьера Юрия Трутнева, который заявил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, что надо найти человека на пост градоначальника, «который своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Макрон допустил введение новых санкций против России из-за Бучи
МВД раскрыло ограбление банка в Ростовской области
Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем в ПСЖ
Пассажирский автобус упал с моста в Подмосковье
Глава МИД Грузии ушел в отставку
Премьер Венгрии внес Зеленского в список своих противников
Минобороны показало боевую работу российских Су-35 на Украине
В НМ ДНР предупредили о возможном повторении событий в Буче на Украине
Российские компании оказались под угрозой дефолта из-за санкций
Оценены масштабы подорожания автомобилей в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.