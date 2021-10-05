Бывшего мэра Владивостока арестовали по делу о взятках на 20 миллионов рублей

Суд взял под стражу экс-главу Владивостока Гуменюка по делу о многомиллионных взятках

Суд санкционировал арест бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, которого подозревают в получении в качестве взяток 20 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по ходатайству следствия на два месяца. Гуменюку предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, с 2019 по 2021 год градоначальник систематически получал деньги от руководства предприятия «Некрополь» в обмен на свое покровительство в сфере ритуальных услуг.