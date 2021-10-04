На бывшего мэра Владивостока завели дело

Приморские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, с 2019-го по 2021 год Гуменюк регулярно получал взятки от руководства предприятия «Некрополь» и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего экс-мэру передали более 19,5 миллиона рублей.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

31 мая в доме Гуменюка провели обыски. Тогда сообщалось, что действия сотрудников правоохранительных органов связаны с делом о махинациях с местами на кладбищах.

18 мая Гуменюк объявил о сложении с себя полномочий. Такое решение он принял после соответствующего совета вице-премьера Юрия Трутнева, который заявил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, что надо найти человека на пост градоначальника, «который своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему».