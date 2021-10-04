СК решил допросить бывшего мэра Владивостока

Отправленный в отставку мэр Владивостока Олег Гуменюк находится в следственном управление СК России по Приморью, с ним проводят следственные действия. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что Гуменюка решили допросить по делу заведующего кладбищами муниципального бюджетного учреждения «Некрополь», по которому он проходит в качестве свидетеля.

В Следственном комитете сообщили, что он не задержан. «О задержании нет речи. В его отношении проводятся процессуальные действия», — отметили в ведомстве. Какие именно действия, там не пояснили. Также в ведомстве не подтвердили информацию о допросе чиновника.

В июне Гуменюка заподозрили в получении взятки. 31 мая стало известно о проводимых в доме политика обысках в рамках дела о махинациях с местами на кладбищах.

18 мая Гуменюк объявил о сложении с себя полномочий. Такое решение он принял после соответствующего совета вице-премьера Юрия Трутнева. 27 мая депутаты городской думы Владивостока досрочно прекратили его полномочия.