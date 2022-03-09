У бывшего российского мэра арестовали имущество на девять миллионов рублей
В Приморском крае суд арестовал имущество бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, обвиняемого во взятках на 31 миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
Суд наложил арест на недвижимое и движимое имущество Гуменюка в размере более девяти миллионов рублей.
По версии следствия, бывший мэр Владивостока с 2019 по 2021 год систематически получал деньги от руководства предприятия «Некрополь» в обмен на свое покровительство в сфере ритуальных услуг.
Гуменюку предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В октябре 2021 года его арестовали.
До этого Гуменюк объявил о сложении с себя полномочий, в доме бывшего градоначальника провели обыски.