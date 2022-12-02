В СКР раскрыли детали дела задержанной бывшей вице-мэра Владивостока

СКР: ущерб по делу бывшей вице-мэра Владивостока Соколовой составил 78 миллионов рублей

Общий ущерб по делу задержанной силовиками бывшей вице-мэра Владивостока Натальи Соколовой составил почти 78 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Вместе с ней был задержан действующий сотрудник краевого министерства земельных отношений Армен Карпетян.

По данным следствия, в период с ноября 2015-го по сентябрь 2016 года соучастники продали участок площадью 11 410 квадратных метров членам гаражно-строительного кооператива без проведения торгов, при этом плата была несоразмерна площади расположенных на нем 13 капитальных гаражей. Ущерб по этому эпизоду составил более 57,8 миллиона рублей. Также правоохранители выявили второй аналогичный эпизод — он был совершен в период с октября 2015-го по январь 2022 года. На этот раз ущерб составил 20,1 миллиона рублей.

Следователи провели обыски в квартирах подозреваемых, в настоящее время сотрудники СКР допрашивают свидетелей. Чтобы возместить ущерб, на имущество фигурантов будет наложен арест.

О задержании Натальи Соколовой стало известно накануне утром. Ей вменяют превышение должностных полномочий. Отмечалось, что чиновница покинула мэрию в августе 2021 года.